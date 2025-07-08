الرئيس اللبناني يتوجه إلى قبرص غدا في زيارة رسمية

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يتوجه الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، غدا الأربعاء، إلى نيقوسيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وسيجري الرئيس عون، محادثات مع نظيره القبرصي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

ويرافق الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين.

يشار إلى أن رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس قد قام في شهر يناير الماضي، بزيارة لبنان والتقي خلالها الرئيس عون.

واكد الرئيس القبرصي، خلال الزيارة، وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمه في المجالات كافة، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، ووجه الدعوة للرئيس عون لزيارة قبرص.