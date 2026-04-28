تخفيف عقوبة شاب وفتاة متهمين بالاتجار في المخدرات بالعمرانية إلى 6 سنوات

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من شاب وفتاة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه؛ لحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة العمرانية، وخففت المحكمة الحكم إلى السجن 6 سنوات وتغريمهما بذات القيمة المالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين حسين محمود فخري، وسامح السيد أبو كنة، ونوير نبيل نجم، وأمانة سر إيهاب سمير بدر، عصام السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12831 لسنة 2025 قسم العمرانية للمتهمين "خالد. عب" 35 سنة، محاسب بإحدى الشركات، و"نسرين. م" 20 عامًا، أنهما في يوم 8 أكتوبر 2025، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الفينيثيل أمين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووردت معلومات لقسم شرطة العمرانية، بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.