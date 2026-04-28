وكيل مجلس الشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية لحاضر ومستقبل صحة المصريين

- العوضي: تحديات مشروع التأمين الصحي الشامل تتطلب العمل بروح الفريق بين الحكومة والبرلمان والأحزاب

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حاضر ومستقبل صحة المصريين، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، وهو لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الصحية والاقتصادية، ويعكس تحولًا جوهريًا في دور الدولة من مقدم خدمة تقليدي إلى منظم وممول ورقيب يضمن الجودة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعد فلسفة حديثة تقوم على فصل الخدمة عن التمويل والرقابة، تمارسها المنافسة الإيجابية، ويرفع مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بعنوان: "التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر"، والتي تنعقد بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وحضر اللقاء النائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ونائب رئيس الحزب، والنائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشئون العربية ومساعد رئيس الحزب، واللواء النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والنائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران.

وأكد أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطبيق المنظومة، بدءًا من محافظات المرحلة الأولى؛ ما يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك تحديات تتطلب العمل بروح الفريق بين الحكومة والبرلمان والأحزاب.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن من هذه التحديات ضمان التمويل المستدام دون التأثير على جودة الخدمة، والتوسع في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت وتأهيل الكوادر، مع تعزيز التحول الرقمي لضمان كفاءة التشغيل والرقابة، ونشر الوعي المجتمعي بأهميته.

واختتم أن التأمين الصحي الشامل هو استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، وهو الضمان الحقيقي لمجتمع أكثر صحة وقدرة على الإنتاج، مؤكدًا أن دور الحزب ونوابه دعم المشروع تشريعيًا وتنفيذيًا ومجتمعيًا وحزبيًا، مثمنًا خطوات الدولة في هذا الصدد، كونه استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري.