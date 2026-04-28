مسار يحقق لقب دوري الكرة النسائية للمرة الثالثة على التوالي

حقق فريق سيدات مسار انتصارًا ساحقًا ومبهرًا على منافسه اتحاد بسيون بنتيجة 12-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وأظهرت لاعبات مسار سيطرة مطلقة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث تُرجمت الهجمات المنظمة إلى سلسلة من الأهداف المتتالية التي لم تتوقف طوال شوطي المباراة، بما يعكس الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين في هذه المواجهة الحاسمة.

وبهذا الفوز العريض، رفع فريق مسار رصيده إلى 83 نقطة، ليُتوج رسميًا بلقب دوري الكرة النسائية للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز تاريخي للنادي. وجاء حسم اللقب بعد صراع قوي مع النادي الأهلي، حيث تفوق مسار بفارق ثلاث نقاط، مدعومًا بأفضلية المواجهات المباشرة، عقب فوزه في مباراة الدور الأول وتعادله في الدور الثاني، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.