الخطيب يدعم منتخب الناشئين وسط استعداده لكأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي في تدريبات منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

تحدث الخطيب وسط تواجده بين الجهاز الفني واللاعبين بمؤازرة الفريق خلال مبارياته في كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وكان في استقبال الخطيب لدى زيارته لمركز المنتخبات الوطنية التي تشهد معسكرات وتدريبات المنتخب الوطني كل من مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة الخامسة لكأس العالم للناشئين التي تضم أيضا منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

يذكر أن قطر ستستضيف خمس نسخ متتالية لكأس العالم للناشئين خلال الفترة بين عامي 2025 و2029 بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة البطولة سنويا بمشاركة 48 فريقا.