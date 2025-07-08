المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق 2 من قادة طالبان بأفغانستان: ارتكبا جريمة الاضطهاد

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق زعيم طالبان في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، وكبير القضاة في الحركة عبد الحكيم حقاني.

وقالت المحكمة في بيان، إنها أصدرت مذكرتي توقيف بحق أخوند زاده، وحقاني، لافتة إلى تولي الحركة مقاليد الحكم في أفغانستان بتاريخ 15 أغسطس 2021.

وأفاد البيان أنه ثمة "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الزعيمين ارتكبا جريمة "الاضطهاد" بصفتها جريمة ضد الإنسانية، وفقا لنظام روما الأساسي.

وبحسب تقييم المحكمة، فرضت طالبان قواعد وقيودا صارمة على عموم السكان، إلا أنها استهدفت بشكل خاص الفتيات والنساء بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية.

وأكد البيان أنه كان من المقرر في البداية إبقاء أوامر التوقيف "سرية" لحماية الضحايا والشهود وضمان سير عملية المحاكمة، إلا أن المحكمة قررت إعلان القرار للرأي العام لما قد يترتب عليه من أثر في منع ارتكاب مزيد من هذه الجرائم.

وفي 23 يناير 2025، طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف بحق آخوند زاده وحقاني، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر ممارسة اضطهاد ممنهج ضد النساء".