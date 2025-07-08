القضاء التونسي يصدر أحكام مشددة ضد سياسيين بينهم الغنوشي ورئيس حكومة سابق

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أصدرت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين 12 عاما و35 عاما ضد سياسيين وأمنيين ومسئولين، من بينهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، فيما يعرف بقضية "التآمر 2" المرتبطة بالإرهاب.

وتشمل القضية، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء 21 متهما من بينهم 12 صدرت ضدهم مذكرة جلب دولية تشمل مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الحالي قيس سعيد، نادية عكاشة ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

ويلاحق جميع هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي".

وينظر القضاء أيضا في قضية "التآمر على أمن الدولة" الأصلية التي تشمل حوالي 40 شخصا أغلبهم سياسيون معارضون للرئيس قيس سعيد يقبعون منذ أكثر من عامين في السجن.

وفي أبريل الماضي، صدرت ضدهم أحكام أولى بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما.

وتقول المعارضة، إن التهم ملفقة وسياسية وتتهم السلطة بممارسة ضغوط على القضاء، بينما يتهم الرئيس سعيد خصومه بمحاولة ضرب مؤسسات الدولة من الداخل وقلب نظام الحكم.