لقي نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوجو جوتا مصرعه عن عمر 28 عامًا، إثر حادث سير مأساوي وقع فجر أمس في شمال إسبانيا، وأسفر أيضًا عن وفاة شقيقه أندريه جوتا (26 عامًا)، الذي كان برفقته داخل السيارة.

وبحسب صحيفة «الديلي ميل»، أن الحادث وقع على الطريق السريع A-52 في مقاطعة زامورا الإسبانية، وهي منطقة معروفة بكونها ممرًا رئيسيًا للمسافرين من شمال البرتغال.

ووفقًا لما أكدته خدمات الطوارئ في إقليم كاستيا وليون، فإن السيارة التي كان يستقلها جوتا، وهي من طراز لامبورجيني، خرجت عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات على سرعة عالية، ما تسبب في انحرافها واصطدامها، قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل.

وذكرت غرفة العمليات الإقليمية أنها تلقت بلاغات متتالية عند الساعة 2:40 صباحًا حول حادث خطير بالكيلومتر 65 من الطريق، قرب بلدية سيرناديلا.

وعلى الفور، تم إبلاغ شرطة المرور، وفِرق الإطفاء بمقاطعة زامورا، إضافة إلى مركز تنسيق الطوارئ في «ساسيل»، الذين هرعوا إلى الموقع، لكن لم يكن هناك ما يمكن إنقاذه.

الجدير بالذكر، إن ديجو جوتا، صاحب الـ 28 عامًا، انضم إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي بقيمة مالية بلغت 30 نحو 44.7 مليون يورو.

ومنذ انتقال جوتا، إلى ليفربول شارك في 182 مباراة مع الريدز، مسجلًا 65 هدفًا ومقدمًا 26 تمريرة حاسمة، وخلال تلك الفترة، فاز بثلاثة ألقاب مع الريدز: الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الرابطة (2021-2022).