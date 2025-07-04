أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025م، قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الدينية الكبرى في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

شمال سيناء في صدارة الجهود الدعوية

جاءت أبرز هذه القوافل في محافظة شمال سيناء، حيث انطلقت قافلة دعوية كبرى بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها عشرة من علماء الأوقاف، وسبعة من علماء الأزهر، وثلاثة من أمناء الفتوى، وشملت مناطق وادي العمر والقسيمة، وتضمنت خطبة الجمعة، ودروسًا دينية ولقاءات جماهيرية لدعم أهالي سيناء روحيًا ومعنويًا.

قوافل مشتركة إلى ثلاث محافظات

وفي إطار التعاون المؤسسي، انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى القاهرة، وشمال سيناء، والشرقية، وشارك فيها نخبة من العلماء الذين أدوا خطبة الجمعة، ونفذوا لقاءات توعوية لترسيخ مفاهيم الانتماء والوعي الديني الرشيد.

عشر قوافل دعوية كبرى إلى مختلف المحافظات

كما سيرت الوزارة عشر قوافل دعوية كبرى إلى مديريات: الجيزة، المنيا، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الغربية، بني سويف، مطروح، البحر الأحمر، وقنا، وشاركت هذه القوافل في فعاليات شملت: خطب الجمعة، حلقات قراءة القرآن الكريم، والأنشطة الصيفية للأطفال، بهدف توسيع أثر الدعوة الميدانية وتعزيز الحضور الإيجابي في ربوع الوطن.

موضوع موحّد: "السلام رسالة الإسلام"

وأكد جميع العلماء المشاركين في القوافل أن خطبة الجمعة الموحدة بعنوان: "السلام رسالة الإسلام"، ركزت على أن الإسلام دين الرحمة والتعايش، وأن السلام هو مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن أعظم القربات إلى الله، وركيزة لاستقرار المجتمعات وازدهارها.

قوافل نوعية للواعظات بـ10 محافظات

وفي إطار دعم الدعوة النسائية، أطلقت الوزارة عشر قوافل دعوية نوعية للواعظات إلى محافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، كفر الشيخ، الإسماعيلية، وبورسعيد، تحت عنوان:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، وتضمنت فعالياتها مقارئ قرآنية ولقاءات توعوية تركز على فضيلة الصدق وأهمية القيم الأخلاقية في تماسك المجتمعات.

تأكيد على الريادة الدعوية

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تأتي تأكيدًا على دورها الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتجسد التزامها برسالة بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية، في إطار خطة شاملة للوصول بالدعوة إلى كل ربوع الوطن.