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كريم فهمي يدافع عن مروان محسن والمنتخب: ده مش وقت انتقاد

سامي ميشيل
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 8:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 8:59 م

دافع الفنان كريم فهمي، عن اللاعب مروان محسن، ومنتخب مصر الذي يخوض الآن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

ونشر كريم، صورة مروان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "الناس اللي بتنتقد مروان محسن محتاج أسألهم كام سؤال، أنت بتفهم كورة ؟ لو بتفهم طب تعرف إن مروان مفيش حد من خط النص بيوصلوا كورة ؟ طب تعرف لو أحسن مهاجم في العالم مش هيعمل حاجه بطريقة لعب أجيري أو كوبر اللي قبله، تعرف إن مش وقت انتقاد لأي لعيب ولا للجهاز لأنه مش وقته؟".

وأضاف: "أنا شخصيًا بدعم مروان محسن لأني شايف تحركاته هايلة وعنده روح كواحد لعبت كورة ١٠ سنين في أندية ومنتخب عشان محدش بس يقولي إيه اللي فهمك في الكورة".

واختتم حديثه قائلًا: "وآخر سؤال ياللي بتنتقد مروان مع الظيطه أنت بتفهم في الكورة ؟".

 

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الناس اللي بتنتقد مروان محسن محتاج اسألهم كام سؤال ، ١ - انت بتفهم كوره ؟ ٢ / لو بتفهم طب تعرف ان مروان مفيش حد من خط النص بيوصلوا كوره ؟ ٣ - طب تعرف لو احسن مهاجم في العالم مش هيعمل حاجه بطريقة لعب اجيري او كوبر اللي قبله ، ٤ - تعرف ان مش وقت انتقاد لأي لعيب ولا للجهاز لانه مش وقته ؟ ، انا شخصيا بدعم مروان محسن لاني شايف تحركاته هايله و عنده روح كواحد لعبت كوره ١٠ سنين في انديه و منتخب عشان محدش بس يقولي ايه الي فاهمك في الكوره ، و اخر سؤال ياللي بتنتقد مروان مع الظيطه ... انت بتفهم في الكوره ؟

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