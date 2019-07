كريم فهمي يدافع عن مروان محسن والمنتخب: ده مش وقت انتقاد

View this post on Instagram

الناس اللي بتنتقد مروان محسن محتاج اسألهم كام سؤال ، ١ - انت بتفهم كوره ؟ ٢ / لو بتفهم طب تعرف ان مروان مفيش حد من خط النص بيوصلوا كوره ؟ ٣ - طب تعرف لو احسن مهاجم في العالم مش هيعمل حاجه بطريقة لعب اجيري او كوبر اللي قبله ، ٤ - تعرف ان مش وقت انتقاد لأي لعيب ولا للجهاز لانه مش وقته ؟ ، انا شخصيا بدعم مروان محسن لاني شايف تحركاته هايله و عنده روح كواحد لعبت كوره ١٠ سنين في انديه و منتخب عشان محدش بس يقولي ايه الي فاهمك في الكوره ، و اخر سؤال ياللي بتنتقد مروان مع الظيطه ... انت بتفهم في الكوره ؟