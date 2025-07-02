الأغلبية الليبرالية في المحكمة العليا بويسكونسن تلغي الحظر على الإجهاض

ألغت الأغلبية الليبرالية في المحكمة العليا بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأربعاء، حظرا على الإجهاض بالولاية يرجع إلى 176 عاما.

وصدر القرار بتأييد 4 قضاة مقابل رفض 3 لتطبيق قانون جديد بالولاية لا يجرم الإجهاض إلا بعد أن يكون الجنين قادرا على الحياة خارج الرحم.

وتبنى نواب الولاية الحظر في عام 1849، حيث أصبح أي شخص غير الأم "ينهي حياة طفل لم يولد عامدا" متورطا في جناية.

وظل القانون ساريا حتى عام 1973 عندما ألغاه قرار "رو ضد ويد" التاريخي للمحكمة العليا الأمريكية الذي قنن الإجهاض على مستوى البلاد. ورغم ذلك لم يبطل النوابن قط الحظر بشكل رسمي، ودفع المحافظون بأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في 2022 لإلغاء قرار (رو ضد ويد) قد أعاد التشريع الحظر.