قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعد أكبر دولة معرضة لمخاطر الحرب الروسية الأوكرانية؛ بسبب الغذاء والسياحة، لافتًا إلى أنها واجهت تحديات بعد اندلاع الأزمة تمثلت في خروج الأموال الساخنة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن النظام المصرفي المصري مديون بقيمة 16 مليار دولار، منوهًا إلى أن الأزمة أدت إلى توقف المئات من المصانع.

وذكر أن نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات انخفض من 64%، وانكمش للشهر الـ18 على التوالي، حتى بلغ نسبة 25% فقط الآن، مشيرًا إلى أن توقف المصانع عن العمل أو تباطؤ البعض الآخر ومنح إجازات للعمال وقيود الاستيراد، أدت إلى «وضع مؤلم إلى حد كبير».

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن «البورصة المصرية تعد الأسوأ عالميًا للعام الثاني على التوالي»، قائلًا إن «مصر لم تكن في أفضل حالة ممكنة بالنسبة للاقتصاد قبل جائحة كورونا، بسبب زيادة نسبة الدين وعجز الموازنة».

وعقّب «أديب» على كلام «توفيق»، بقوله: «مكنتش طالع برضه من اقتصاد سويسرا، السؤال هل إحنا كانت الدنيا والفلوس كثيرة وضيعناها؟ هل كان لدينا اقتصاد متطور وكهرباء وغاز وضيعناه؟ الأرقام بشكلها هذا تمثل مشكلة وتحديًا، وكورونا والحرب وأدت إلى وضع أصعب، خاصة أن الدولة تواجه تحديات عدة».