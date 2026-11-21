أطلقت السلطات الإيطالية ، سراح فرانشيسكو سكيتينو، القبطان السابق لسفينة الرحلات "كوستا كونكورديا" التي أدى غرقها إلى مقتل 32 شخصاً، من السجن بعد نحو 15 عاماً من الكارثة.

وتحطمت "كوستا كونكورديا" قبالة جزيرة جيليو التوسكانية في 13 يناير 2012.

وحُكم على سكيتينو بالسجن 16 عاماً وشهر واحد بعد ثبوت أنه قاد السفينة على مسافة قريبة للغاية من الجزيرة وترك السفينة بينما كان يجري إجلاء الركاب.

ولقي 32 راكباً حتفهم في الحادث.

وأمضى سكيتينو أكثر من تسع سنوات في روما قبل أن تسمح له محكمة بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت المراقبة في صورة خدمة مجتمعية.

ووفقاً للتقارير، غادر سكيتينو السجن مساء أمس الجمعة.