أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريق مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل فريق أرسنال، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر، برصيد 12 نقطة.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر – جابرييل - إزري كونسا و ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتين أوديجارد - برونو جيمارايش و ديكلان رايس.

الهجوم: إيبيريشي إيزي - نوني مادويكي و كاي هافيرتز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: كيبا أريزابالاجا - ويليام ساليبا - ميكيل ميرينو - بين وايت - مايلز لويس سكيلي - كريستيان موسكيرا - كريستوس تزوليس - فكتور جيوكيريس وبييرو هينكابي.

على الجانب الآخر يدخل نيوكاسل مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: لوكاش هورنيتشيك

خط الدفاع: عمار ديديتش - مالك ثياو - لويس هال و دان بورن.

خط الوسط: شون ستور - لويس مايلي و جو ويلوك.

الهجوم: جيكوب مورفي - هارفي بارنيس و ويليام أوسولا.