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• قائد حرس الحدود الفنلندي إيليا إيلجين: نرجح احتمال أن تكون السفينة تحمل مواد متفجرة

قال قائد حرس الحدود الفنلندي إيليا إيلجين إن سفينة شحن ترفع العلم الروسي تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين في خليج فنلندا، ما أسفر عن اندلاع حريق فيها وانجرافها إلى المياه الإقليمية الفنلندية.

وقال قائد حرس الحدود الفنلندي إيليا إيلجين، في تصريح لهيئة الإذاعة الفنلندية "يلي"، السبت، إن سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين في خليج فنلندا.

وأوضح أن السفينة انجرفت إلى المياه الإقليمية الفنلندية من المياه الدولية جراء الحريق الذي اندلع عقب الهجوم.

وأضاف إيلجين أن فنلندا تتولى عمليات البحث والإنقاذ. ورجح احتمال أن تكون السفينة تحمل مواد متفجرة.

وأكد قائد حرس الحدود الفنلندي أن الأولوية هي لطاقم السفينة، مشددا على عدم وجود تهديد أمني في المنطقة.

- شبهات بانتهاك مروحية روسية المجال الجوي الفنلندي أيضا

وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، في بيان، وجود شبهات بشأن انتهاك مروحية روسية المجال الجوي للبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مروحية تابعة لروسيا ربما انتهكت المجال الجوي الفنلندي لفترة من الوقت.

وقال وزير الدفاع الفنلندي آنتي هاكانن إن الاشتباه في انتهاك المجال الجوي قد يكون مرتبطا بعمليات الإنقاذ أو التتبع المتعلقة بسفينة الشحن المتضررة في خليج فنلندا.