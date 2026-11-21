أتى حريق على منزل وست مركبات، من بينها ثلاث دراجات نارية، في منطقة لورونج ماوار بقرية كامبونج بارو في ماليزيا اليوم السبت.

وقال رئيس مركز الإطفاء والإنقاذ في كوالا نيرانج، ذو الحسني عبد الرحمن، إن الإدارة تلقت بلاغاً طارئاً بشأن الحادث في تمام الساعة 6:05 مساءً، وفقا لصحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وأوضح أنه جرى إرسال ستة من رجال الإطفاء من مركز كوالا نيرانج، بقيادة محمد ريشام يان، إلى موقع الحادث، برفقة صهريج مياه وخمسة عناصر من مركز بوكوك سينا.

وأشار إلى أن نحو 90 % من هيكل المنزل قد دُمر، إلى جانب ثلاث سيارات وحافلة صغيرة، وتابع قائلاً: "كما تضررت ثلاث دراجات نارية كانت متوقفة أمام المنزل بنسبة تقارب 90 %".

وأكد المسؤول أنه "لم يُبلغ عن وقوع أي إصابات، فيما لا يزال سبب الحريق وحجم الخسائر المقدرة قيد التحقيق".

وذكر ذو الحسني أن قائد العمليات أبلغ أيضاً عن انخفاض ضغط المياه في المنطقة، في وقت كانت فيه عمليات الإطفاء لا تزال جارية.