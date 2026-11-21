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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك خلال استقبال محمود للمسئول العسكري التركي في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، وفق بيان للرئاسة الصومالية نشرته عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضحت الرئاسة، أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الصومال وتركيا، وتوسيع التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن.

وأضافت أن المباحثات ركزت أيضا على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب الدولي، دون تفاصيل إضافية بشأن نتائج اللقاء.

وفي 10 نوفمبر الجاري، بحث السفير التركي لدى الصومال فرحات ألكان، مع مستشار الأمن القومي الصومالي عويس حاجي يوسف أحمد، التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء التطورات العسكرية والأمنية في الصومال، فيما أكدت السفارة التركية مواصلة إسهام أنقرة في تحقيق السلام والاستقرار والأمن بالبلاد.

وفي أغسطس الماضي، زار رئيس أركان الجيش الصومالي إبراهيم محمد محمود تركيا، حيث التقى نظيره التركي بيرقدار أوغلو، كما أجرى مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر بشأن التعاون العسكري بين البلدين.

وفي سبتمبر الماضي، أشاد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي بالدور التركي في إعادة هيكلة القوات المسلحة الصومالية وتطوير قدراتها، خلال استقباله وفدا عسكريا تركيا برئاسة قائد قاعدة "تركصوم" بمقديشو.

وفي فبراير 2024، وقعت تركيا والصومال اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مدتها 10 سنوات، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية وحماية سيادة البلاد، بما يشمل التعاون في مجال الأمن البحري.

وتعود العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى عام 2011، حين كثفت أنقرة حضورها الدبلوماسي والإنساني والتنموي في الصومال.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا في مقديشو قيادة قوة المهام التركية الصومالية "توركسوم"، التي تسهم في تدريب أفراد الجيش الصومالي وتطوير قدراتهم في مكافحة الإرهاب.

ويشارك جنود صوماليون تلقوا تدريبات على أيدي القوات التركية في العمليات العسكرية ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تنفذ هجمات تستهدف قوات الأمن ومسئولين حكوميين ومدنيين، فيما تكثف الحكومة عملياتها العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.