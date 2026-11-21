ـ تجمع المتظاهرون بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني في ساحة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، معربين عن رفضهم استهداف إسرائيل قطاع غزة بهجماتها رغم وقف إطلاق النار

ـ الناشط السويدي كريستر هولم للأناضول: أنا هنا للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وعلى داعمي هذه الإبادة

خرجت مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني في ساحة أودنبلان، معربين عن رفضهم استهداف إسرائيل قطاع غزة بهجماتها رغم وقف إطلاق النار.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "المدنيون يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا الهجمات على غزة"، و"أنهوا نقص الغذاء"، و"لا نريد الحرب".

وقال الناشط السويدي كريستر هولم، الذي شارك في المظاهرة، لمراسل الأناضول: "أنا هنا للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وعلى داعمي هذه الإبادة. وللاحتجاج على السياسيين في السويد وأوروبا، وقبل كل شيء على دعم الولايات المتحدة والإمبريالية لهذا المشروع الاستعماري".

وأضاف هولم: "ما يحدث أمر مروع. يُقتل الناس، ويُقتل الأطفال والنساء والرجال. لا حدود لما يمكن أن يفعله هذا المشروع الصهيوني. لذلك يجب أن نُظهر إنسانيتنا وتضامننا، وأن نُكرّم الذين يناضلون ضد ذلك".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار هائل في البنية التحتية المدنية.