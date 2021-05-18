قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين، إن فيتنام حظرت توزيع فيلم "باربي" الذي طال انتظاره، من إنتاج شركة "وارنر براذرز" في البلاد؛ بسبب مشهد يعرض خريطة تظهر بحر الصين الجنوبي وفقا لمطالبات سيادة صينية أحادية الجانب.

وتستخدم الصين ما تسميه "خط الفواصل التسعة" على خرائط لتوضيح مطالباتها من جانب واحد بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مساحات كبيرة مما تعتبره فيتنام جرفها القاري ومنحت فيه تراخيص للتنقيب عن النفط، بحسب وكالة "رويترز".

و(باربي) هو أحدث فيلم تحظره فيتنام بسبب عرض خط الفواصل التسعة الصيني المثير للجدل، الذي رفضته محكمة في لاهاي في قضية تحكيم دولي عام 2016. وترفض الصين الاعتراف بالحكم.

وتتداخل مطالبات فيتنام والصين منذ فترة طويلة في منطقة يحتمل أنها غنية بمصادر الطاقة في بحر الصين الجنوبي.