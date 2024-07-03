ألمانيا تعلن توقيف خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

اعتقلت السلطات الألمانية خمسة رجال للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، حسب تأكد النيابة العامة الفيدرالية الأربعاء.

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا الأربعاء توقيف خمسة رجال في ألمانيا للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2011، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.