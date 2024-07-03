 ألمانيا تعلن توقيف خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يوليه 2024 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تعلن توقيف خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سوريا


نشر في: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يوليه 2024 - 11:36 ص

اعتقلت السلطات الألمانية خمسة رجال للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، حسب تأكد النيابة العامة الفيدرالية الأربعاء.

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا الأربعاء توقيف خمسة رجال في ألمانيا للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2011، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك