قوات الأمن التونسية تجري محاكاة لعمليات تصدي واسعة ضد هجمات إرهابية متزامنة بالعاصمة

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن قوات الأمن تجري اليوم الأربعاء، محاكاة تطبيقية واسعة في مناطق بالعاصمة للتدريب على التصدي لعمليات إرهابية محتملة.

وتشمل المحاكاة، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس بقلب العاصمة والمنطقة البترولية بالضاحية الجنوبية برادس، ويشرف عليها وزير الداخلية خالد النوري.

وذكرت الوزارة، أن العملية تهدف إلى تقييم مستوى الأهبة العملياتية لدى الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها واختبار مستوى التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والعملياتي بين مختلف الأطراف المتداخلة أثناء إدارة أزمة ذات طابع إرهابي من خلال التصدي لعمليات إرهابية متزامنة.

وتشارك في العملية قطاعات أخرى من الجيش وعدد آخر من الوزارات من بينها العدل والصحة.

وكانت تونس شهدت ، على مدار حوالي عقد بعد أحداث الثورة عام 2011، عمليات إرهابية دامية ضد وحدات عسكرية في جبال الشعانبي وفي مرتفعات غرب البلاد في 2013 و2014 وهجومي متحف باردو ونزل امبريال فى سوسة عام 2015 والتفجير الإرهابي لحافلة أمن رئاسية بنفس العام.

لكن انحسرت العمليات الإرهابية بشكل لافت تدريجيا بعد تصفية العديد من القياديين داخل التنظيمات المتشددة.