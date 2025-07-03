وفاة نجم ليفربول دييجو جوتا في حادث سير بإسبانيا

توفي نجم نادي ليفربول، البرتغالي دييجو جوتا، صباح اليوم الخميس، إثر حادث سير مروع شمال غرب إسبانيا.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن وسائل إعلام برتغالية قولها، إن مهاجم النادي الإنجليزي توفي في مقاطعة زامورا الإسبانية، عن عمر يناهز 28 عامًا.

وذكرت التقارير أن جوتا كان مسافرًا في سيارة مع شقيقه أندريه، وهو أيضًا لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 عامًا، عندما انحرفت السيارة عن الطريق واشتعلت النيران فيها.

وانضم جوتا، إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 182 مباراة مع الريدز، مسجلًا 65 هدفًا، ومشاركًا في 26 تمريرة حاسمة.

وخلال تلك الفترة، فاز بثلاثة ألقاب مع الريدز: الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الرابطة (2021-2022).