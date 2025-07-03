النائب علي مهران: بيان 3 يوليو أعاد مسار الدولة ولبّى نداء الملايين لإنقاذ الوطن

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الثالث من يوليو 2013 جاء استجابةً للإرادة الشعبية الجارفة التي عبّرت عنها ملايين المصريين في ميادين الجمهورية، رفضًا لحالة الانقسام والاضطراب التي شهدتها البلاد آنذاك، وسعيًا لاستعادة مسار الدولة الوطنية وإنقاذ مؤسساتها.

وأوضح مهران أن بيان 3 يوليو شكّل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أعاد التأكيد على أن إرادة الشعب هي مصدر الشرعية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، كانت ولا تزال درعًا وسيفًا لهذا الوطن، تنحاز دومًا إلى صفوف الشعب وتحمي أمنه واستقراره.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه في هذه الذكرى الوطنية نؤكد اعتزازنا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، من بنية تحتية، وإصلاح اقتصادي، ومكافحة الإرهاب، إلى استعادة مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشيدًا بروح التكاتف الشعبي والدور الوطني لكافة مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم مهران تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى بيان 3 يوليو ستظل شاهدًا على قدرة الشعوب على تصحيح المسار وصنع المستقبل بإرادتها الحرة، معتبرًا أنها مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.