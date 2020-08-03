لبنان: 177 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 5062

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى، اليوم الاثنين، إلى 5062 إصابة بعد تسجيل 177 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 65.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 159 حالة من بين المقيمين، و 18 حالة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5062 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 65 منذ 21 فيراير الماضي.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1795.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس المقبل.



واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الماضي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ أكثر من أسبوعين.