رضا العزب: شيكابالا مش أسطورة

يرى رضا العزب، لاعب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم القلعة البيضاء، لم يقدم لمنتخب مصر شئ، ولا يمكن مقارنته بـ محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

قال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ :" شيكابالا ليس فوق النقد وانظروا لهجوم جماهير البرتغال على رونالدو والأرجنتين على ميسي".

أضاف:" الجميع من حقه أن ينتقد مستوى أي لاعب وشيكابالا مثل أي لاعب لا يوجد لاعب فوق النقد حتى شيكابالا، لذلك يجب أن يتقبل هذا الأمر".

تابع:" حزنت من شيكابالا من قبل عندما قام بتوجيه السباب إلى حسن شحاتة عندما كان مدرب الزمالك".

أكد:" شيكابالا لم يقدم شئ للكرة المصرية أو منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، حتي للزمالك شيكابالا لم يقدم أي شئ، ويلعب لنفسه فقط".

واصل:" شيكابالا من اللاعبين التي تحب التركيز مع الجماهير في الملعب وخارج الملعب ولا يقدم أي شئ للفريق أو منتخب مصر".

أشار:" شيكابالا لو الدنيا صافية معاه كان زمانه في حتة تانية، أسطورة هيكون لنفسه، عمل لنفسه معملش حاجة للزمالك ولا لمنتخب مصر".

أتم:" شيكابالا مكنش يقدر يلعب مكان أبو تريكة في المنتخب ده مين اللي يلعب مكان أبو تريكة، مفيش مقارنة أبو تريكة كان بيلعب للمنتخب والأهلي شيكابالا كان بيلعب مع الزمالك بس".