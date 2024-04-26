حبس المتهم بهتك عرض ابنته داخل شقته في حدائق أكتوبر

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس المتهم بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 13 عاما داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وتلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلتها "ح" 13 عاما، تتهم فيه طليقها بهتك عرض ابنته بمنطقة حدائق أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.