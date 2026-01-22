الرجاء يشكر صفقة الأهلي الجديدة

وجه نادي الرجاء المغربي رسالة شكر ليوسف بلعمري، لاعب الفريق الذي أتم انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الشتاء الجاري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي، يوسف بلعمري، لمدة 3 مواسم ونصف، قادمًا من الرجاء البيضاوي، إذ وقع اللاعب على العقود خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء في بيان رسمي من الرجاء البيضاوي المغربي: "يتقدم النادي بخالص عبارات الشكر والتقدير للاعب يوسف بلعمري، بمناسبة نهاية مشواره مع الفريق".

وأضاف: "خلال فترة حمله لبلعمري قميص الرجاء الرياضي، أبان يوسف عن روح عالية من الالتزام واحترافية كبيرة، واحترام عميق لمؤسسة النادي وجماهيره العريضة".

وأتم البيان: "سيظل حضوره محفورًا في ذاكرة الرجاء الرياضي بلحظات مميزة، وبألقاب مهمة، وقبل كل شيء بالقيم الإنسانية والرياضية الرفيعة التي جسدها دفاعًا عن القميص الأخضر.. نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.. شكرًا لك يوسف على كل ما قدمته".