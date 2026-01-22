كولومبيا تفرض رسوما جمركية على الإكوادور مع تصاعد النزاع التجاري بينهما

أعلنت كولومبيا، اليوم الخميس، أنها ستطبق ضريبة بنسبة 30٪ على مجموعة من المنتجات الواردة من الإكوادور وأنها ستعلق مبيعات الطاقة لها، وذلك ردًا على ضريبة مماثلة أعلنتها حكومة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا في اليوم السابق.

ويأتي التصاعد في النزاع التجاري بين الجارتين في قارة أمريكا الجنوبية بعد احتجاج علني لنوبوا بشأن عجز تجاري يتجاوز 850 مليون دولار مع كولومبيا.

كما استشهد نوبوا بعدم وجود عمليات لتأمين حدودهما المشتركة، والتي لا تزال معقلًا للمنظمات الإجرامية والاتجار الدولي بالمخدرات.

وأعربت الحكومة الكولومبية عن دهشتها من الرسوم الجمركية الأحادية الجانب من الإكوادور، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي لا يزال نشطًا من خلال الآليات الثنائية القائمة، ومن بين ذلك العمليات العسكرية المشتركة وأنشطة مكافحة المخدرات.

يذكر أنه من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغت صادرات الإكوادور إلى كولومبيا 760 مليون دولار مقابل 8ر1 مليار دولار من الواردات، وفقًا لوزارة الإنتاج الإكوادورية.

واستنادًا إلى هذا الاتجاه، أفاد الاتحاد الإكوادوري للمصدرين بأن العجز التجاري مع كولومبيا وصل إلى 852 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتغطي الضريبة بنسبة 30٪ التي أعلنتها كولومبيا اليوم الخميس، 20 منتجًا إكوادوريًا غير محدد، مع إعلان السلطات عن "إمكانية تمديد الإجراء لمجموعة أوسع".

وقالت وزارة التجارة الكولومبية إن هذه الصادرات المحددة تمثل نحو 250 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير على ظروف التجارة الثنائية.

ومع ذلك، أشارت وزيرة التجارة ديانا مارسيلا موراليس إلى أن الرسوم الجمركية مؤقتة ولا يزال الباب مفتوحًا لحل الخلاف عبر المفاوضات الدبلوماسية.

ويحذر رجال الأعمال في كولومبيا والإكوادور من تداعيات اقتصادية فورية إذا فشلت حكوماتهما في حل النزاع الجمركي الحالي.