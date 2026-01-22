 الصومال يستعيد السيطرة على جزيرة واقعة جنوبي البلاد من حركة الشباب - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026 8:27 م القاهرة
الصومال يستعيد السيطرة على جزيرة واقعة جنوبي البلاد من حركة الشباب

مقديشو - د ب أ
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 8:07 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 8:07 م

استعادت قوات الحكومة الصومالية، السيطرة على جزيرة ذات أهمية استراتيجية قرب الحدود مع كينيا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حركة الشباب المسلحة السيطرة عليها.

وقال متحدث باسم ولاية جوبالاند الواقعة جنوبي الصومال، إن الجيش الكيني شارك أيضا في اشتباكات عنيفة وشن غارات جوية.

وقالت السلطات الأمنية الصومالية إن 130 مسلحا إسلامويا لقوا حتفهم منذ أمس الأربعاء.

في المقابل، أفادت حركة الشباب بمقتل 160 جنديا حكوميا، بينهم 17 أسيرا لقوا حتفهم في غارات جوية.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وتكتسب جزيرة كوداي، أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها قرب الحدود مع كينيا المجاورة.

واستُخدمت الجزيرة، التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة حركة الشباب، في تهريب الأسلحة من المنطقة الساحلية الكينية، حيث كانت حركة الشباب تجند مقاتلين.

