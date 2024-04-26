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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسار آخر بطاقتين لأفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العام المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

نشر "فيفا" بيانا رسميا يشير فيه مسار البطاقتين بناء على نتائج مباراتي إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، حيث يلتقي الأهلي مع مازيمبي في القاهرة، ويحل الترجي التونسي ضيفا على صن داونز في جنوب أفريقيا.

أشار الفيفا إلى أنه حال تأهل الأهلي للمباراة النهائية بإقصاء مازيمبي، سيتأهل الترجي التونسي وصن داونز مباشرة لمونديال الأندية باعتبار أن الأهلي تأهل بالفعل لفوزه بنسختي 2021 و2023.

أما مازيمبي الكونغولي يبقى أمله الوحيد في التأهل لكأس العالم للأندية في إقصاء الأهلي والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ونوه بيان "فيفا" أن صن داونز حال فوزه على الترجي في الوقت الأصلي بعد مرور 90 دقيقة سيضمن التأهل لكأس العالم للأندية بصرف النظر عن تأهله لنهائي دوري الأبطال من عدمه.

وأوضح الاتحاد الدولي أن هذا السيناريو يضمن لصن داونز الحصول على ثلاث نقاط تضمن له التأهل بمقعد التصنيف القاري المتراكم.

ولفت "فيفا" أيضا إلى أن حال صعود الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بإقصاء صن داونز سيتأهل مباشرة لكأس العالم للأندية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 4 مقاعد للأندية الأفريقية في بطولة العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، علما بأن الوداد المغربي تأهل بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في 2022.