الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حماس: إسرائيل ارتكبت 813 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 400 فلسطيني

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 3:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 3:09 م

أعلن القيادي في حركة حماس غازي حمد، الثلاثاء، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 813 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وقتل 400 فلسطيني 95% منهم مدنيون.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية أدلى بها حمد، نقلتها حركة حماس عبر قناتها على تلجرام.

وقال حمد: "الخروقات (الإسرائيلية) بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا منذ بداية الاتفاق، بمعدل 25 خرقا في اليوم، وهذا أمر خطير جداً".
وأضاف: "ارتقى من الشهداء ما يقارب 400 منذ وقف إطلاق النار، والملاحظة المهمة في هذا الموضوع أن أكثر من 95% منهم مدنيون، ما يعني تعمد (الجيش الإسرائيلي) قتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء".


