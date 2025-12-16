أمرت محكمة فرنسية نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لكيليان مبابي كرواتب غير مدفوعة وذلك بعد معركة قانونية طويلة بين الفريق الفرنسي واللاعب.

وكان النادي الفرنسي يسعى للحصول على 440 مليون يورو من مبابي، مطالبًا بتعويضات و«خسارة فرصة» بعد رحيله الصيف الماضي كصفقة انتقال حر إلى ريال مدريد.

وأفادت شبكة الـ"BBC" العالمية، أن نادي باريس سان جيرمان كان يسعى للحصول على تعويض عن فشل صفقة انتقال مبابي بقيمة 300 مليون يورو إلى نادي الهلال السعودي في 2023، ورغم هذه المطالب، حكمت المحكمة الفرنسية اليوم لصالح اللاعب.

وأوضح نادي باريس سان جيرمان أن مبابي أخفى نية عدم تجديد عقده، فيما أفادت التقارير أن محامي اللاعب الفرنسي سعيد بالحكم الصادر هذا الأسبوع.

وقال محامي مبابي، فريدريك كاسيرو، للصحفيين: "نحن راضون عن الحكم. هذا ما يمكن توقعه عندما تُترك الرواتب غير مدفوعة."

وقد فاز مبابي مع النادي بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وسجل رقمًا قياسيًا بلغ 256 هدفًا، إلا أن علاقته بالنادي تأثرت بسبب معركة قانونية استمرت طويلاً.