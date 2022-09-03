قررت الدائرة الثالثة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله، في الواقعة المعروفة إعلاميا بفتاة البراجيل، لجلسة الغد، لسماع شهود الإثبات ومرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

وقبل بدء الجلسة اليوم، هدد المتهم بقتل الفتاة الصحفيين: قائلا: "متخلينيش أعمل الغلط معاكم وأنا هطلعلكم بره القفص".

وحضرت أسرة المجني عليها، داخل قاعة المحكمة لحضور الجلسة، حاملين بين أيديهم صور للمجني عليها، والدموع لا تفارق أعينهم، مرددين "غدر بيكي يا أمل"، مطالبين بالقصاص العاجل من المتهم".

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر، 15 عاما، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أندرو.ح" في العشرينيات من عمره، فقد حاول المتهم التعدي عليها وقتلها وترك جثتها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

وأضاف المتهم انه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.