 مسؤول روسي: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفكا - بوابة الشروق
السبت 3 سبتمبر 2022 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

مسؤول روسي: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفكا

أ ش أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 10:24 م

قال فلاديمير ليونيف رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في منطقة كاخوفكا، إن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت قصف محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية وقرية "كازاتسكوي" في منطقة خيرسون؛ ما تسبب في أضرار ودمار.

وأضاف ليونيف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "القصف مستمر الآن.. محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وقرية كازاتسكوي تعرضتا للقصف وأن الطرق والبنية التحتية تتدمر في الهجمات الصاروخية، ولم تقع إصابات".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تقصف منذ يوم 28 أغسطس الماضي عدة تجمعات سكنية في منطقة خيرسون، ودمرت المدارس والبنية التحتية الاجتماعية، وتضررت المباني السكنية.

وفي وقت سابق اليوم السبت تعرضت الأحياء السكنية في منطقة خيرسون لضربة صاروخية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك