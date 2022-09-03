مسؤول روسي: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفكا

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قال فلاديمير ليونيف رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في منطقة كاخوفكا، إن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت قصف محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية وقرية "كازاتسكوي" في منطقة خيرسون؛ ما تسبب في أضرار ودمار.

وأضاف ليونيف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "القصف مستمر الآن.. محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وقرية كازاتسكوي تعرضتا للقصف وأن الطرق والبنية التحتية تتدمر في الهجمات الصاروخية، ولم تقع إصابات".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تقصف منذ يوم 28 أغسطس الماضي عدة تجمعات سكنية في منطقة خيرسون، ودمرت المدارس والبنية التحتية الاجتماعية، وتضررت المباني السكنية.

وفي وقت سابق اليوم السبت تعرضت الأحياء السكنية في منطقة خيرسون لضربة صاروخية.