عمرو أديب: ارتباط اسم فريد الديب بقضية قتل نيرة أشرف فكرة مستفزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه «غير مرتاح» أبدًا لتصدي المحامي فريد الديب، من أجل الدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك تعليقًا على تقدم المحامي، بمذكرة الطعن بالنقض على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «غير مرتاح لتصدي فريد الديب من أجل إنقاذ القاتل من حبل المشنقة، رغم أن الأمر منطقي.. المنطق يفهمه، لكن أنا لا أهضمه».

وتابع: «عندما يدخل في هذا الأمر محامي كبير وقامة قانونية كبيرة مثل فريد الديب، أشعر بالظلم للفتاة التي ذبحت أمام الناس في الشارع، نقض الحكم حسب معلوماتي سيحدث في كل الأحوال، وعند وجود حكم بالإعدام يمكن نقض الحكم، لكنني غير مرتاح على المستوى الشخصي».

واستطرد: «منطقي إن فريد الديب يعمل نوعًا من أنواع الجدل القانوني، لكن عليه أن يعلم أنه بتلك الطريقة وفي نفس الوقت يدافع عن المتهم، اسم فريد الديب في القضية مؤثر لكن مش بالعه، وفكرة تصل إلى حد الاستفزاز، هذا ليس تقليلا من شأن فريد الديب، لكنها فكرة مستفزة وجوده في هذا المكان، هذه قضية رأيناها، أجيب الفيديو تاني وهو بينحر البنت؟».

وتقدم المحامي فريد الديب، بمذكرة الطعن بالنقض على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وقال الديب، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إنه تقدم بمذكرة الطعن بالنقض في المدة القانونية قبل انتهاء الـ60 يوما من صدور الحكم، ولا يوجد محام غيره موكل للدفاع عن المتهم.

وأضاف أن ما يتردد على لسان بعض المحامين حول التقدم بطعون على حكم إعدام محمد عادل والحصول على أموال من رجال أعمال هو «كلام عار تماما من الصحة».

وتابع أنه رغم معاناته من تعب جسدي، إلا أنه كتب مذكرة الطعن بعد الاطلاع على أسباب الحكم بنفسه.