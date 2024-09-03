الصين تفتح تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بواردات الكانولا الكندية

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بواردات الكانولا الكندية، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن صادرات الكانولا الكندية ارتفعت بصورة كبيرة، ويتم بيعها بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج. وأضافت الوزارة أن "ممارسات تجارية غير عادلة" كبدت قطاع الكانولا المحلي خسائر.

كما أعلنت الوزارة عن خطط لفتح " تحقيق لمكافحة التمييز" بشأن الرسوم التي فرضتها كندا، والسعي للتوصل لتسوية للنزاع في منظمة التجارة العالمية. وأشارت الصين إلى أنها " ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوقها الشرعية ومصالح الشركات الصينية".

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل. كما أعلنت أوتاوا فرض رسوم بنسبة 25% من منتجات الصلب والألومنيوم الصينية ابتداء من 15 أكتوبر المقبل.