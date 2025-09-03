سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خاض منتخب مصر تدريبه مساء الثلاثاء باستاد السلام في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

شارك في المران 25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم..

محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ورامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار وحسام عبدالمجيد ومحمد ربيعة ومحمد هاني وأحمد عيد ومحمد حمدي وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا ومروان عطية ومحمود صابر ومهند لاشين وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم تسديد على المرمى وتقسيمة في نهاية المران.