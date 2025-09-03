أهلي جدة يجدد عقد مدربه

أشارت تقارير صحفية عالمية إلى توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق مع مدربه الألماني ماتياس يايسله من أجل تجديد عقده مع النادي.

ويقود يايسله الأهلي للموسم الثالث، بعدما تولى الفريق عقد صعوده وعودته إلى دوري المحترفين في صيف 2023، على يد المدرب الجنوب أفريقي السابق ماتياس يايسله.

وأوضح الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أن يايسله جدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، بعد اتفاق مع الإدارة الجديدة للنادي التي تم اعتماد توليها المسؤولية مؤخرا.

ونجح يايسله في قيادة الأهلي لتحقيق بطولتين هما كأس السوبر السعودي مؤخرا على حساب النصر، ودوري أبطال آسيا للنخبة، في وقت سابق من العام الحالي.