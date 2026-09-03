إصابة 9 أشخاص جراء إلقاء سائل على منصة لحزب البديل الألماني

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أُصيب تسعة أشخاص بعدما أُلقي سائل على منصة معلومات تابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في مدينة باد كرويتسناخ غربي ألمانيا، حسبما قالت الشرطة يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائل أُلقي من مبنى قريب باتجاه منصة الحزب.

وأضافت أن عدة أشخاص لامسوا السائل بعد ظهر الأربعاء، وأصيبوا بتهيج جلدي طفيف. ونُقل شخصان إلى المستشفى كإجراء احترازي لإخضاعهما لمزيد من الفحوص، لكن تم السماح لهما لاحقا بالمغادرة.

وتقع مدينة باد كرويتسناخ على بعد نحو 40 كيلومترا غرب مدينة ماينز، في ولاية راينلاند- بالاتينات.

وعقب الحادث الذي وقع في منطقة بروكنهاوزر بوسط المدينة، شهدت المنطقة انتشارا واسعا لقوات الشرطة ورجال الإطفاء وأجهزة الطوارئ. وتمكنت السلطات من تحديد هوية مشتبه به.

وقالت الشرطة إنه من غير المتوقع وقوع إصابات خطيرة نظرا إلى الكمية الصغيرة من السائل المستخدم.

وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. وقال متحدث باسم الشرطة إن نوع السائل المستخدم لم يتحدد بعد.