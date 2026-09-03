إدارة ترامب تدعم «أوبن إيه آي» ضد «نيويورك تايمز» في قضية حقوق النشر

تدخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع القضائي بين شركة "أوبن إيه آي" وصحيفة "نيويورك تايمز"، معلنة دعمها لحجة الشركة المطورة لـ "تشات جي بي تي" في قضية تحظى بمتابعة واسعة، وتتناول الطريقة التي تطور بها تقنياتها للذكاء الاصطناعي من خلال جمع ومعالجة ملايين المقالات الإخبارية.

وأيدت وزارة العدل الأمريكية، في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة، أمس الثلاثاء، حجة "أوبن إيه آي" بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من الكتابات المتاحة على الإنترنت يحظى بالحماية يعد شكلا من أشكال "الاستخدام العادل" في قانون حقوق النشر.

وقالت وزارة العدل إن "الإمكانات الإبداعية والفوائد العامة" الناتجة عن تدريب نماذج اللغة الكبيرة على هذا المحتوى "تفوق بكثير أي ضرر تنافسي محتمل".

وأضافت الوزارة للمحكمة أن الانحياز إلى جانب صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من دور النشر التي ترى أن ممارسات أوبن إيه آي تنتهك قانون حقوق النشر، من شأنه أن يعرقل "التقدم الإبداعي والعلمي، ويقوض الازدهار الأمريكي والحراك الاقتصادي".

وقال محامو وزارة العدل إن "السبب الرئيسي وراء إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد والأمن القومي بسرعة هو أنها تساعد الأشخاص، بمن فيهم العاملون في المجالات الإبداعية، على ابتكار الأشياء وإنجاز المهام".

وأضافت الوزارة أن "الفوائد الإبداعية تتداخل في كثير من الأحيان مع مصالح الأمن القومي"، موضحة أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها "مساعدة مسؤولي الأمن القومي على تحليل واستنتاج معلومات من حقائق واقعية غير محمية بحقوق النشر، مثل تلك الواردة في مقالات نيويورك تايمز".