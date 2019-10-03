مسؤول في الكونغو يعلن مقتل 21 شخصا في انهيار أرضي بمنجم للذهب



أعلن مسؤول محلي اليوم الخميس، مقتل 21 شخصا على الأقل، إثر حدوث انهيار أرضي في منجم للذهب في الكونغو.

وقال المسؤول الإقليمي رينيه كاكيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، أسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا. وكانت التقارير قد أفادت في البداية بمقتل 14 شخصا.

ويتم حاليا البحث عن جثث أخرى، كما أن هناك العشرات في عداد المفقودين، بحسب كاكيني.

ويقع المنجم في بلدة كامبين شرقي الكونغو. وقال ستيفان كاموندالا، مدير إحدى منظمات المجتمع المدني، بعد وقوع الحادث، إن السبب وراء الانهيار ربما يكون هطول الأمطار الغزيرة.