انطلاق الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح في يوليو المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، ويُقام حفل الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عددٍ من نجوم المسرح والفن والثقافة.

وتُقام هذه الدورة تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، تأكيدًا على سعي المهرجان إلى إيصال الفن المسرحي إلى كافة ربوع الوطن، وتعزيز العدالة الثقافية من خلال الانفتاح على محافظات مصر المختلفة، عبر عروض تمثل قطاعات المسرح الرسمية، والمستقلة، والجامعية، والخاصة.

ويُدير هذه الدورة الدكتور عادل عبده، الذي صرّح بأن المهرجان هذا العام يواصل أداء دوره الحيوي في ربط المسرح بجمهوره في جميع المحافظات، وتوسيع نطاق المشاركة الفنية والجماهيرية، بما يعزز من أثر المسرح في الحياة الثقافية للمجتمع المصري.

يُعدّ المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، ويهدف، منذ انطلاقه عام 2006، إلى دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، والاحتفاء بالإبداع المسرحي بكافة أشكاله واتجاهاته. وهو مهرجان تنافسي يُعرض خلاله مختارات من العروض المسرحية التي قُدّمت على مدار العام في مختلف أرجاء مصر.

ومنذ انطلاقه، أصبح المهرجان منصة لتكريم الرواد والمبدعين، وخلق حوار فني بين الأجيال، وإبراز الطاقات الجديدة في مجالات التأليف، والإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا. كما يقدم في كل دورة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية، بالإضافة إلى تكريم رموز المسرح المصري الذين أثروا الساحة الفنية بعطائهم وإبداعهم.