استشهاد الصحفي خالد المدهون باستهداف إسرائيلي في غزة

- خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين قتل جراء استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية خلال تغطيته الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة

- ارتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة في غزة إلى 240

- نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني"

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، السبت، استشهاد الصحفي خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين (رسمي)، جراء استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية خلال تغطيته الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان السبت، إنها "تنعي بمزيد من الحزن والأسى، الزميل الصحفي الشهيد خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين".

وأوضحت أن المدهون "ارتقى اليوم أثناء تأديته لواجبه المهني في تغطية الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت أن "استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني، لكنها لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر".

ومع استشهاد المدهون ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة في غزة إلى 240.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن في بيان الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين الفلسطينيين بالقطاع إلى 239 جراء الإبادة الإسرائيلية بعد استشهاد الصحفي إسلام الكومي آنذاك.

وفي 10 أغسطس الجاري، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 5 من قناة "الجزيرة"، بقصف استهدف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، وهم أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي.

وتستهدف إسرائيل الصحفيين داخل غزة رغم التحذيرات الدولية، وتعمد إلى قصفهم أو اعتقالهم أو توجيه التهديدات لهم، وهو ما اعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي تعتبره تل أبيب فاضحا لتفاصيل الإبادة التي ترتكبها بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.