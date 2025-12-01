وفاة لودفيج مينيلي مؤسس عيادة ديجنيتاس للمساعدة على الموت

أعلنت جمعية سويسرية يوم الأحد أن لودفيج مينيلي، مؤسس عيادة "ديجنيتاس" الرائدة في مجال المساعدة على الموت، توفي "بمحض إرادته عن طريق المساعدة على الموت" عن عمر يناهز 92 عاما.

وقالت "ديجنيتاس" في بيان إن مينيلي توفي يوم السبت، قبل وقت قصير من عيد ميلاده الثالث والتسعين.

وتقدم الجمعية المساعدة على الموت للأشخاص المصابين بأمراض مميتة منذ عام 1998، عندما أسسها مينيلي.

ويحظر في سويسرا القتل الرحيم الفعلي، لكن المساعدة على الانتحار قانونية عندما لا يتصرف المساعد بدوافع "أنانية"، وفقا للمادة 115 من قانون العقوبات السويسري.

يذكر أن الشركة التجارية السويسرية،"ديجنيتاس"، تقبل أيضا مرضى من دول يحظر فيها حاليا الانتحار بمساعدة الغير.