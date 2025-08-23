- إضافة لأضرار لحقت بأراضي زراعية ومبان حكومية وخاصة في محافظات شبوة وحضرموت ولحج وحجة

- مع توقّعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة مصحوبة بعواصف رعدية على عدد من المحافظات، وفق مصادر حكومية ووسائل إعلام محلية

لقي 7 يمنيين مصرعهم، بينهم 5 أطفال، جراء أمطار وسيول غزيرة في أودية وشعاب 4 محافظات بالبلاد.

يأتي ذلك وسط توقّعات مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر الحكومي، بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بحبات البرد وعواصف رعدية على عدد من المحافظات.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات شبوة وحضرموت (شرق) ولحج (جنوب) وحجة (شمال غرب)، الجمعة والسبت، إلى وفاة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة آخرين.

وبمحافظة حجة، نقل موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين، عن مصدر في الدفاع المدني (الحماية المدنية) قوله إن "منزلا انهار فوق رؤوس ساكنيه في قرية الخضراء بمديرية كعيدنة بمحافظة حجة"، السبت.

وأضاف المصدر، أن ذلك "أدى إلى وفاة 3 أطفال وإصابة رب الأسرة يحيى عبدالله حجاجي (40 عاما) وزوجته".

وأوضح المصدر أن "انهيار المنزل كان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة".

وبمحافظة لحج، لقي مواطن مصرعه، السبت، جراء تدفق السيول في وادي العند شرقي المحافظة.

وقال مدير عام مديرية تُبَن بمحافظة لحج، هود باغازي، للأناضول، إن "شخصا لقي مصرعه، ونجا 5 آخرون إثر جرف السيول لسيارتهم شرقي عاصمة المحافظة (الحوطة)".

وأضاف: "أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الصباح على جميع مناطق مديرية تُبَن إلى تهدم عدد من المنازل في أحياء (العدني، قيصي، وحيّدة) في مدينة الحوطة، ومنطقة الوهط، دون إصابات بشرية".

وأوضح المصدر أن الأمطار أحدثت بعض الأضرار المادية ببعض المرافق الحكومية، منها مبنيي مكتب المالية، والأسكان العامة، قرب مكتب المحافظة، فيما تعطلت خطوط الكهرباء والمياه".

وأشار إلى محاصرة السيول منزل أسرة كاملة (لم يسمها) في منطقة دار المناصرة شمالي الحوطة، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم حتى الساعة 17:15 (ت.غ).

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان جراء سيول في محافظتي شبوة وحضرموت.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية (التابعة للحكومة الشرعية) عبر موقعه الإلكتروني أن "طفلين يبلغان 6 و8 سنوات لقيا حتفهما غرقا بمياه سيول الأمطار في مديرية بيحان بمحافظة شبوة".

وأضاف المركز أن "المواطن محمد مهدي عبده حديجان توفي في حادثة غرق بمياه سيول الأمطار في مديرية تريم بمحافظة حضرموت".

** أضرار زراعية

وقال باغازي، إن السيول الكبيرة المتدفقة عبر واديي بَناء والعند بمحافظة لحج، تسببت في جرف بعض الأراضي الزراعية وأحدثت تشققات واسعه في جسر دار العرائس، ما يهدد بعزل الكثير من المناطق والقرى الواقعة في الجهة الغربية لمديرية تُبَن، عن منطقة العند التجارية.

وتابع: "أدت السيول إلى جرف بعض آبار المياه الجوفية التي يعتمد عليها المواطنون في ري أراضيهم الزراعية، وتطايرت الألواح الشمسية الكهربائية المستخدمة في عملية الري، جراء الرياح الشديدة".

** جهود حكومية

وعلى صعيد الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات السيول والأمطار، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، للاطلاع على الإجراءات المتخذة للحد من آثار المنخفض الجوي، وحالة الطقس غير المستقرة بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن العليمي، استمع من رئيس الحكومة الشرعية إلى تقرير أولي بشأن أضرار السيول والأمطار الغزيرة على الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية والطرقات والبنى التحتية والخدمات الأساسية.

كما استمع إلى تقرير عن الجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم العون، وعمليات إنقاذ ومساعدة المتضررين والعائلات المنكوبة.

وفي وقت لاحق، استمع بن بريك، من محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، إلى تقرير بشأن مجمل المستجدات في المحافظة، شمل تطورات المنخفض الجوي في عدد من المديريات، وجهود الحد من الأضرار وفتح الطرقات وتصريف مياه الأمطار.

** توقّعات بمزيد من الأمطار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة اليمنية، السبت، بهطول أمطار متفاوتة الشدة، خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بعواصف رعدية.

وذكر أن تلك الأمطار ستهطل على المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من محافظة صعدة (شمال) حتى محافظات تعز (وسط)، ولحج والضالع (جنوب)، وتمتد شرقا حتى محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، والبيضاء وأبين (وسط).

ودعا المركز، في بيان، المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتوخي الحذر من العواصف الرعدية وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات