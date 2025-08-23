نائبة أمريكية: لن أصمت إزاء إبادة إسرائيل لغزة بأموالنا

• مارجوري تايلور جرين قالت إن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية لإسرائيل..

قالت مارجوري تايلور جرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنها لن "تلتزم الصمت" حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأعربت عن غضبها من الصمت على الإبادة الجماعية بغزة، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، السبت.

وأضافت: "يموِّل دافعو الضرائب الأمريكيون 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية لإسرائيل. هذا يعني أن كل دافع ضرائب أمريكي يسهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وأكدت أنها لن تلتزم الصمت حيال هذه القضية، قائلة: "لا أريد أن أدفع ثمن إبادة جماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي بسبب حرب خارجية لم يكن لي أي علاقة بها".

وحثت الإدارة الأمريكية والسياسيين على التعاطف مع الشعب الفلسطيني.

وأردفت: "لم يقتل ولم يختطف الأبرياء في غزة أبرياء في إسرائيل في السابع من أكتوبر. وكما تكلمنا نيابة عن الضحايا (الإسرائيليين) وأهاليهم في السابع من أكتوبر، فكيف لا يتكلم الأمريكيون نيابة عن الأبرياء والأطفال في غزة ويتعاطفون معهم؟"

يذكر أن غرين هي أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.