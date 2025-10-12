قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في صباح تعاملات اليوم الأحد - أولى تعاملات الأسبوع- بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بنحو 57 قرشا، ليتجاوز مستويات الـ48 جنيها مرة أخرى.

وكان سعر الدولار قد هبط الأسبوع الماضي أمام الجنيه، إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2024، مسجلا 47.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية، اليوم، في تعاملات البنك التجاري الدولي، بنسبة 1.23% مسجلا 48.15 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الأربعاء.

فيما ارتفع الدولار في تعاملات بنك مصر بنسبة 1% مسجلا 48.01 جنيه للشراء، و48.11 جنيه للبيع، بدلا من 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

فيما ارتفعت العملة الخضراء في تعاملات البنك الأهلي المصري، بقيمة 31 قرشا، لتصل إلى 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بدلا من 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في تعاملات كلا من ميد بنك، وبنك قطر الوطني، عند 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بارتفاع بلغت نسبته 1.36%.

بينما كان أدنى سعر للدولار في تعاملات مصرف أبوظبي التجاري، عند 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، دون أي تغير عن مستويات الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي قد سمح في مارس 2024، خلال اجتماع استثنائي، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما رفع سعر الدولار -وقتها- إلى مستويات الـ51 جنيها، مقابل 30.90 جنيه قبل هذا الاجتماع.

وانخفض الدولار بنسبة تجاوزت الـ5% منذ بداية العام الجاري، حيث هبط لمستويات الـ48.20 جنيه للبيع، مقارنة بـ50.90 جنيه في يناير الماضي.