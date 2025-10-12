عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي: سنوقف الهجمات على إسرائيل حال التزمها باتفاق غزة

صرّح عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، حزام الأسد، اليوم الأحد، بأن الجماعة ستوقف الهجمات ضد إسرائيل إذا التزمت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن الجماعة «سترد بهجمات أشد قوة إذا انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

من جانبها، أعلنت مصر عن عقد قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.