سهم «عتاقة للصلب» يتراجع 7% بعد إلغاء المزايدة الخاصة بالحصول على رخصة إنتاج البليت

تراجع سهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنحو 7% بعد إلغاء المزايدة الخاصة بالحصول على رخصة إنتاج البليت، بحسب إفصاح الشركة للبورصة اليوم.

وأُلغيت المزايدة الخاصة بالحصول على رخصة إنتاج البليت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن، بسبب كون العرض المُقدَّم من الشركة أقل من القيمة الاسمية المحددة للمزايدة.

كانت "عتاقة" قد قدمت في 11 أغسطس الجاري العرض المالي للحصول على رخصة إقامة المشروع في المزايدة التي عقدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتراجعت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 88% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 62.3 مليون جنيه، مقارنة بربح قدره 535.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2024.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 4.14 مليار جنيه، مقابل 2.77 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2024.