الاحتلال يحذر عائلات أسرى فلسطينيين متوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل من الاحتفال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واسعة لمنازل الأسرى في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال حذرت عائلات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم في صفقة المقاومة من التصوير ورفع الأعلام وإقامة مراسم استقبال ومدح وشكر المقاومة وغزة.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن عشرات الأسرى من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوم غد الاثنين، ضمن صفقة إنهاء الحرب على قطاع غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفجر يوم الجمعة، صادقت حكومة الاحتلال، على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري، وتوقف الإبادة التي تجاوزت عامين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء، انتهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب في كلمة: «أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أننا نتجه نحو سلام دائم»، مضيفًا أنه سيتم الإفراج عن «الرهائن» يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.